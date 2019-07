Wer wollte eigentlich als Neo-Verkehrsminister Anfang 2018 auf Facebook die Rundfunkgebühren abschaffen? Solche Fragen mag sich Norbert Hofer Mittwochabend bei Corinna Milborn in Puls 4 gestellt haben. Foto: Screenshot Puls 4

Es könnte sein, dass in Norbert Hofer am Mittwochabend*, irgendwo unter seiner violetten Krawatte, eine zarte Zuneigung zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk aufkam.

Wer wollte eigentlich die GIS streichen?

Wer wollte eigentlich als Neo-Verkehrsminister Anfang 2018 auf Facebook die Rundfunkgebühren abschaffen? Wer überlegte, ob es den ORF so braucht? Denn: Was ist eigentlich gegen einen Besuch im "ZiB 2"-Studio einzuwenden? Das sehen vielfach mehr Menschen, man wird aber nur eine Viertelstunde gegrillt, und nicht fast eine Stunde im Hauptabendprogramm.

Das erste "Sommergespräch" 2019, Norbert Hofers erstes als Parteichef, im Privatsender Puls 4 konnte solches Sehnen nach dem Küniglberg keimen lassen zwischen Hofers fast immer freundlichen Lächeln und seinen braunen Schuhen.

Braun und blau

"No brown after six" zählte noch nie zur blauen Grundausstattung, im Gegenteil – das dokumentierte in der türkis-blauen Regierung die lange Liste der angeblichen "Einzelfälle" von Liederbuch bis Rattengedicht. Was sagt der ehemalige Verkehrsminister zu tiefrechtem Personal in seinem Kabinett, in der FPÖ und auf ihren Wiener Wahllisten? "Ich weiß gar nicht, was sie wollen", zeigt Hofer Nerven, beschwert sich über die "wirklich ungerecht" "bei jeder Wahl ausgepackte Nazikeule". Er ist froh, dass er "nicht in der Zeit gelebt hat", hätte aber "gern gesehen" wie heutige Kritiker "im Zweiten Weltkrieg gehandelt hätten". Die "Täter" "waren Bestien", sagt Hofer, Hitler sowieso und "ein Wahnsinniger". Es gelte "alles zu tun, damit sowas nicht mehr passiert".

Ibiza und Umfärbung

Da hatte Hofer auf Puls 4 schon große Teile von Heinz-Christian Straches Ibiza-Aussagen ins Reich der Fiktion verwiesen (alles nicht umgesetzt) und im Angesicht einer umfangreichen Liste von blauen Besetzungen in öffentlichen Unternehmen Umfärbe-Politik verneint (Rote Sektionschefs, die Patentamtschefin und die Forschungsförderung wurden nicht ausgetauscht und auch die ÖBB nur halb).

Grüner grillen

Grünen-Chef Werner Kogler (mit blauem Hemd) hatte es gleich nach Hofer nicht unbedingt gemütlicher – von Christoph Chorherrs Vereins- und Bau-Aktivitäten über Eva Glawischnigs Novomatic-Job zu Flugreisen und "Hasch-Trafiken".

Eine journalistische Steilvorlage für Tobias Pötzelsbergers Sommergespräche 2019 im ORF. Es könnte sein, dass ab August im Gespräch mit dem souveränen ORF-Newcomer manch keimende Zuneigung zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk weiter aufblüht.

Kommenden Mittwoch bei Milborn auf Puls 4: Sebastian Kurz (ÖVP) und Beate Meinl-Reisinger (Neos). Man darf gespannt sein. (Harald Fidler, 20.6.2019)