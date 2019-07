Cannes/Wien – "Expensify Th!$" sammelt weiter mit Wiener Beteiligung Löwen beim Weltwerbefestival von Cannes: Nach Gold, Silber und Bronze am Dienstagabend kamen am Mittwochabend noch je eine Raubkatze in Silber und Bronze in der Kategorie Direct abholen. Macht bisher sieben* Trophäen für John & Hannes New York und die Wiener Agentur Wild mit der Super-Bowl-Kampagne für die Buchhaltungs-App Expensify.

Die Wiener Agentur Wild hat die Kampagne gemeinsam mit der New Yorker Agentur John & Hannes für die App Expensify umgesetzt, die bei Buchhaltung und Ausgabenmanagement hilft. Diese Kampagne wurde Dienstagabend in den Kategorien Film Craft und Entertainment Lions for Music Winners mit Gold ausgezeichnet, bei Digital Craft versilbert, in der Kategorie Entertainment holte sie zweimal Bronze. (red, 20.6.2019)