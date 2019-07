Österreich schneidet im Pisa-Test nur mittelmäßig ab. Warum ist das so? Und wie muss die Bildung der Zukunft aussehen, wenn Roboter unsere Jobs übernehmen? Pisa-Erfinder Andreas Schleicher und der Bereichsleiter Bildung und Gesellschaft bei der Industriellenvereinigung (IV), Christian Friesl, sprechen mit Philip Pramer darüber, was Bildung in Zukunft leisten muss, wen sich Österreich als Vorbild nehmen könnte und ob Bildung mit Instrumenten wie Pisa überhaupt messbar ist.

Um "Weltklasse" – so der Titel von Schleichers neuem Buch – zu werden, müsse man zuerst einmal wissen, was gute Bildung eigentlich ist. "Die leistungsfähigsten Bildungssysteme wissen, wo sie hinwollen", sagt Schleicher. Was man von Pisa-Anführern wie ¬Singapur oder Hongkong lernen kann? Nicht Drill, sondern die Fähigkeit, schon sehr früh auf die Stärken und Schwächen von Schülern einzugehen. Denn nicht Begabung, sondern Fleiß sei der ¬Schlüssel zu Schulerfolg.

Was sich leicht unterrichten und testen lasse, lasse sich auch leicht automatisieren. "Die Welt belohnt uns nicht mehr für das, was wir wissen", sagt Schleicher. Es gehe darum, die Technik zu ergänzen und Wissen anzuwenden.

Für Christian Friesl ist Österreichs Bildungssystem "solide", Sorgen machen ihm die Grund- und Elementarbildung. Er setzt sich für eine Gesamtschule ein – auch wenn er das Wort nicht mag.



