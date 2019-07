Angestellter. Lebt in den Hohen Tauern und arbeitet in Wien.

The Verge berichtet über Depression und Traumatisierung von Facebook-Moderatoren. Die Betroffenen berichten, was sie bei der Arbeit zu sehen bekommen.

Facebook hat die Moderation seiner Inhalte an die Firma Cognizant ausgelagert. Diese verdient eine Menge Geld mit ihrer Dienstleistung. Die Mitarbeiter der Firma Cognizant hingegen werden eher schlecht bezahlt. Vor allem wenn man bedenkt, wie ihre Arbeit aussieht. Sie müssen sich die kritischen Inhalte auf Facebook ansehen und entscheiden, ob das Posting bleiben darf oder gelöscht wird. Dabei sehen sie den ganzen Tag gewalttätige und perverse Inhalte. Das macht depressiv und es traumatisiert, wofür es so gut wie keine Hilfestellung gibt. Drei Mitarbeiter von Cognizant haben ihre Verschwiegenheitserklärung gebrochen und The Verge darüber berichtet. Die Empörung gilt nicht nur der Arbeit, sondern auch den Arbeitsbedingungen, die von dreckigen Schreibtischen und Kloanlagen bis zum aggressiven Arbeitsklima reichen. Das alles bringt Facebook in Bedrängnis.

Was geschieht mit jenen, die fragwürdige Inhalte ausführen und verbreiten?

Was in der Berichterstattung um die Facebook-Moderatoren eher ausgespart wird, sind die Inhalte. Wer es genau wissen will, kann sich hier die Interviews mit den drei Ex-Mitarbeitern von Cognizant hier ansehen, sei allerdings ausdrücklich gewarnt davor, was er hier zu hören bekommt. Hier wird vom Abschaum berichtet, der seine Perversionen auf Facebook verbreitet. Was uns wiederum zur Frage führt, was mit jenen passiert, die die Grausamkeiten ausführen und verbreiten. Das soll nicht zur pauschalen Verurteilung von Facebook (und anderen sozialen Medien) führen. Doch wir sollten uns bewusst sein, dass wir es hier mit einem Moloch zu tun haben, der nur schwer zu bändigen ist. (Markus A. Gaßner, 21. Juni 2019)

