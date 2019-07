Wien – Die Reiseerlebnisse von Passagieren mit Walzermusik sollten Ihnen schon untergekommen sein: Seit 10. Juni wirbt der neue Etathalter thjnk für die Austrian mit "Waltz into the World" in Österreich und China, seit 15. Juni läuft die Kampagne auch in den USA. In 16 Ländern von Japan bis Frankreich forciert man parallel die Verkaufsbemühungen.

Markenrot und Servicekultur in der neuen Austrian-Kampagne. Foto: Austrian/thjnk

Die neue Markenkampagne soll laut Auftraggeber mit emotionaler Bildsprache die Kern-Markenelemente der Fluglinie vermitteln. Das sind demnach das traditionelle Rot der Marke und eben der Walzer. Die Kampagne soll laut Austrian "den österreichischen Charme und die Servicekultur über die Landesgrenzen hinaus transportieren". Kampagnenmotto: "#FeelsLikeAustrian".

Erste thjnk-Kampagne verspricht Reiseerlebnisse mit Austrian.

Die Kampagne bespielt TV, Print, Online, Außenwerbung und Social Media. (red, 21.6.2019)