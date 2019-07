Die Vision ist klar: In Zukunft sollen alle Geräte im Haushalt "smart" sein, und sich via Sprache oder Smartphone steuern lassen. Und all das natürlich zuverlässig und einfach einzurichten. So stellen es sich zumindest viele Hersteller vor. Ein Ziel, von dem der Status Quo allerdings noch weit entfernt ist. Wie weit zeigt nun der Lampenhersteller GE eindrucksvoll – wenn auch wohl nicht beabsichtigt.



Reset

Wer ein Problem mit einer smarten Lampe von GE hat, dem bleibt als letzte Möglichkeit noch ein Zurücksetzen auf den Werkszustand. Wie das geht, verrät der Hersteller auf einer eigenen Webseite. Für einen Factory Reset der "C by GE"-Lampenreihe müssen die Nutzer insgesamt elf Schritte durchführen. Dabei muss die Lampe abwechselnd für acht Sekunden an und dann für zwei Sekunden wieder abgeschaltet werden. Wer meint, das wäre kompliziert, der sollte besser keine ältere Version derselben Lampenreihe haben. Dort sind es nämlich dreizehn Schritte, und die Dauer des An- und Abschalten variiert in dessen Verlauf.

GE Lighting

Hilfestellung

Wer gerade keine Stoppuhr zur Hand hat, für den hat GE aber zumindest eine kleine Hilfestellung parat. In einem Video demonstriert man den Ablauf. So brauchen die Nutzer also "nur" einen Laptop mit dem Video parallel laufen zu lassen, um dann zeitgerecht den Knopf zu drücken, und so ihre Lampe wieder funktionstüchtig zu machen. (apo, 21.6.2019)