In Dortmund steckte ein Eichhörnchen im Kanaldeckel fest – sowohl das Tier als auch der Deckel wurden von der Feuerwehr zum Tierarzt gebracht. Foto: APA/Feuerwehr Dortmund

Dortmund – In der deutschen Stadt Dortmund ist ein Eichhörnchen in einem Kanaldeckel festgesteckt, es wurde am Donnerstag entdeckt. Weil das Tier vor Ort nicht gerettet werden konnte, brachte die Feuerwehr es samt Kanaldeckel zum Tierarzt. Dort wurde es unter Narkose aus seiner Lage befreit.

Das Eichhörnchen hatte vermutlich versucht, aus dem Kanalnetz durch den Deckel zu flüchten, und war dabei stecken geblieben. Es erlitt nur leichte Verletzungen am Hals, berichten mehrere deutsche Medien. Nun wird es gesund gepflegt. (red, dpa, 21.6.2019)