Am Donnerstag haben Unwetter, im Bild eine durch Hagel beschädigte Netzanlage mit Tafeltrauben, für schwere Schäden in der Landwirtschaft gesorgt. Foto: APA/ÖHV

Graz – Erneut haben Hagel und Starkregen in der steirischen Landwirtschaft Schaden angerichtet: Die Hagelversicherung schätzt, dass am Donnerstag vor allem in den Bezirken Hartberg-Fürstenfeld, Leibnitz, Weiz, Graz-Umgebung und Deutschlandsberg zusammen rund 1,5 Millionen Euro an Wertverlusten zu beklagen sind. Sämtliche Ackerkulturen, Wein und Obst sowie Grünland waren betroffen.

Erst vergangene Woche wurde ein Schaden von rund einer Million Euro durch Hagel in der Grünen Mark errechnet. Vor zwei Wochen fegte eine Superzelle über Fischbach nach Graz und richtete ebenfalls Schäden an. Am Donnerstag waren rund 2.500 Hektar betroffen, teilte der zuständige Landesleiter in der Steiermark, Josef Kurz, in einer Aussendung am Freitag mit. (APA, 21.6.2019)