In dieser Galerie: 2 Bilder Die Leber hat viele Aufgaben: Sie produziert Verdauungssäfte, ist an essenziellen Stoffwechselvorgängen beteiligt, filtert und reinigt das Blut. Ob sie wirklich eine Reinigung braucht, ist jedoch fraglich. Foto: Getty Images/iStockphoto Dr. med. Lulit Wunder und Mabon Wunder B. Sc., "Wunderleicht Leberreinigung". € 20,60 / 152 Seiten. TRIAS-Verlag, Stuttgart 2019 Foto: Trias Verlag

Sie ist Fastenärztin und Ärztin der Kurmedizin, er ist Diätologe und Ernährungstherapeut. In ihrer gemeinsamen Arbeit widmet sich das Ehepaar, Lulit und Mabon Wunder, laut eigenen Angaben "voll und ganz der Stoffwechsel- und Ernährungstherapie".

Die Leber ist unumstritten ein sehr wichtiges Organ: Sie produziert Verdauungssäfte, ist an essenziellen Stoffwechselvorgängen beteiligt, filtert und reinigt das Blut. Und das ist nur ein Bruchteil ihrer Funktionen. In ihrem neuen Buch wollen Lulit und Mabon Wunder den Leserinnen und Lesern näherbringen, wie (und warum) eine Leberreinigung durchzuführen ist. Erklärt wird die dringende Not für eine Leberreinigung vor allem durch unseren modernen Lebensstil: hochverarbeitete Lebensmittel, Stress und Umweltchemikalien setzen unserer Leber stark zu, so die Theorie. So weit, so gut. Zudem haben sie einige leberfreundliche Rezeptideen zusammengetragen.

Die schwächelnde Leber

Am Anfang des Buches werden einige Erkrankungen und Probleme beschrieben, die laut dem Autorenpaar klare Warnsignale einer schwächelnden Leber darstellen sollen. Diese reichen von klassischen Lebererkrankungen wie Hepatitis und Fettleber über Hämorrhoiden und Wechseljahresbeschwerden bis hin zu sehr vagen Symptomen wie Müdigkeit und Gemütsschwankungen. Die Lesenden bekommen schnell den Eindruck vermittelt, dass fast alles Unangenehme im Leben auf eine schwächelnde, reinigungsbedürftige Leber zurückzuführen ist.

Fallbeispiele mit Mitleidsgarantie

Zusätzlich zu den Krankheitsbildern führen uns Fallbeispiele der imaginären Protagonisten "Anna", "Charlotte" und "Johannes" durch das Buch. Alle suchen sie nach Ursachen für ihre körperlichen Probleme und ihr bedrücktes Gemüt. Durch die Alltagsgeschichten soll gezeigt werden, wie drei verschiedene Reisen zum selben Ziel führen: beste Gesundheit und totales Wohlbefinden durch eine blitzblank-gereinigte Leber.

Es fällt sehr leicht, sich hier, auch ohne diagnostizierte Lebererkrankung, wiederzufinden: gestresst, ausgelaugt, manchmal grundlos grantig, wieder ein paar Kilo mehr auf den Rippen, und in der Partnerschaft läuft auch so einiges schief. Wie schön wäre es da, diese ganze Negativität einfach mit einer kleinen Leberreinigung wegzuputzen.

Die Generalreinigung

Bei der Leberreinigung selbst wird über die Anwendung von Ölen, Bitterstoffen und salzhaltigen Abführmitteln versucht, die Gallensäureproduktion anzuregen, um die Gallengänge sowie den Darm ordentlich durchzuputzen. Dazu kommen noch reichlich Basenpulver, das gegen die Übersäuerung des Körpers helfen soll, und verschiedenste Einläufe zur Säuberung des Darms. Klingt erstmal nach ganz schönen Strapazen für den Körper. Ist es auch. Die Autoren raten deshalb dazu, sich möglichst an ihren vorgefertigten Reinigungsplan zu halten. Alles, was man dazu brauche, gebe es auch in ihrem Onlineshop zu kaufen. Ihr Buch fungiert somit nebenbei auch als Werbebroschüre für ihre eigenen Produkte.

Die Rezepte

Ist die Leber dann endlich durchgeputzt, haben die Autoren einige Rezepte zum "Detoxen und Genießen" zusammengetragen. Mit ihren ansprechenden Bildern und gesunden Zutaten bildet die Rezeptesammlung den mit Abstand ansprechendsten Teil des Buches. Die abwechslungsreichen Gerichte setzten sich aus viel Gemüse, Hülsenfrüchten und Getreide zusammen. Zudem enthalten die Speisen meist wenige oder keine tierischen Lebensmittel, Eiweiß und Fett stammen großteils aus pflanzlichen Quellen. Doch auch der Genuss kommt hier nicht zu kurz. Gewürzt wird meist mit einer Vielzahl an Kräutern, und auch die eine oder andere Süßspeise lässt sich finden. Regt durchaus zum Nachkochen an.

Unter dem Deckmantel der Medizin

Zwischen leicht verständlichen medizinischen Erklärungen und Statistiken zur Auftrittshäufigkeit mancher Erkrankungen finden sich auch immer wieder Redewendungen und bunt illustrierte Bilder. Dadurch ist das Buch zwar angenehm und leicht zu lesen, man verliert somit jedoch schnell einen wichtigen Aspekt aus den Augen: Auch wenn hier eine Unzahl von Krankheitsbildern und Gemütszuständen auf eine beeinträchtigte Leberfunktion zurückgeführt werden, lassen die Erklärungsversuche oftmals zu wünschen übrig. Anstatt Studien anzuführen, die ihre Thesen belegen, werden den Lesenden altbekannte Redewendungen kurzerhand als logische Schlussfolgerungen verkauft. Die Erklärungen gründen zudem oft auf Weisheiten der asiatischen Medizin oder wurden von der antiken Vier-Säfte-Lehre abgeleitet. Anhänger dieser veralteten Lehre vertreten die Annahme, dass die Gesundheit allein auf das richtige Mischverhältnis von vier Körpersäften zurückzuführen sei.

Mit Vorsicht zu genießen

Bei Personen, die bereits an einer Lebererkrankung leiden, sollte dieses Buch wahrscheinlich mit Vorsicht genossen werden. Eine gesunde Leber wird eine Leberreinigung wohl über sich ergehen lassen, ob sich eine Fettleber über große Mengen Öl und Bitterstoffe freut, bleibt fraglich. Auch der Verzehr des Basenpulvers, der im Buch empfohlen wird, sollte vom ernährungswissenschaftlichen Standpunkt aus kritisch hinterfragt werden, da manche dieser Produkte mögliche gefährliche Auswirkungen, wie etwa zu Mineralstoffüberdosen, zeitigen kann. Einen ausführlichen Bericht zu diesem Thema veröffentlichte der Verein für Konsumenteninformation (VKI) bereits im Jahr 2003 auf ihrer Website.

Sowohl für das Entgiften als auch für den Säure-Basen-Haushalt hat unser Körper eigene Mechanismen, die normalerweise völlig ausreichen, um den Körper gesund zu halten. Falls diese Systeme einmal versagen oder überlastet sind, wird auch keine Leberreinigung mehr helfen, sondern im besten Fall der Besuch im Spital.

Wen das Buch anspricht

Für Menschen, die nach Lösungen für kleinere gesundheitliche Probleme suchen und für alternative Therapiemethoden aufgeschlossen sind, kann dieses Buch sicherlich interessant sein. Wer nach einem evidenzbasierten medizinischen Ratgeber sucht, wird mit diesem Kauf jedoch definitiv nicht zufrieden sein. (Katharina Janecek, x.6.2019)