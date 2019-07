[Wetter] Am Montag halten sich besonders inneralpin und im Südosten in der Früh noch Restwolken und lokale Nebelfelder, am Vormittag setzt sich verbreitet die Sonne durch. Über den Bergen tauchen ab Mittag ein paar Quellwolken auf.

Meist bleiben sie aber auch hier harmlos, nur ganz vereinzelt sind kurze Schauer möglich. Es weht mäßiger, tagsüber im Osten zeitweise lebhaft auffrischender Wind aus Nord bis Nordost. Die Temperaturen erreichen sommerliche 25 bis 33 Grad.

[Zum Tag] Ein wesentlicher Bestandteil des deutschsprachigen Medienmarkts ist die BILD-Zeitung. Heute vor 67 Jahren erblickt sie das Licht der Welt und erscheint erstmals mit einer Gesamtauflage von 250.000 Exemplaren.