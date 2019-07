Er gehörte 1982 dem ÖFB-Kader bei der WM-Endrunde an

Gerald Messlender (1961-2019). Foto ÖFB

Maria Enzersdorf – Der ehemalige österreichische Fußball-Teamspieler Gerald Messlender ist am Donnerstag mit 57 Jahren verstorben. Das gab die Admira bekannt. Bei den Südstädtern hatte der Niederösterreicher seine Profikarriere begonnen und einen großen Teil seiner Karriere verbracht. Messlender spielte 14 Mal für Österreich, er gehörte 1982 auch dem ÖFB-Kader bei der WM-Endrunde in Spanien an. (APA; 21.6.2019)