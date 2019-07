17.30 REPORTAGE

Türkei: Ein Kommunist als Bürgermeister Bürgermeister Maçoglu kämpft im Dorf Ovacik für seine Utopie einer sozialistischen Gesellschaft – und gegen Erdogans Autokratie. Außerdem: Wie lebt man in der Türkei, wenn man die Werte des Präsidenten Erdogan nicht teilt? Zwei junge und politisch engagierte DJs erzählen.

Bis 18.25, Arte

18.00 MAGAZIN

Bürgeranwalt Wildschweinplage im Garten: Wer zahlt die Schäden? / Joggen und Radfahren auf dem Friedhof: Pietätlos und widmungswidrig? / Volksanwältin Gertrude Brinek zieht nach elf Jahren Bilanz.

Bis 19.00, ORF 2

20.15 GUTE LAUNE

Mamma Mia! (USA/GB/D 2008, Phyllida Lloyd) Mit der Abba-Wiederaufbereitung ließ sich mindestens einen Sommer lang jede lahme Party in Schwung bringen. Der Wert dieses Musicals liegt darin, dass die Produzenten die Stimme von Pierce Brosnan in ihrer wackeligen Pracht beließen. Herausragend Meryl Streep, Bonus für Christine Baranski. Bis 22.00, ORF 1

Universal Pictures

20.15 SCHICKSALSBERG

Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des König (The Lord of the Rings: The Return of the King, USA/NZ 2003, Peter Jackson) Während ganz Mittelerde mit diversen Schlachten beschäftigt ist, ist das geläuterte Duo Frodo (Elijah Wood) und Sam (Sean Astin) noch immer mit dem Goldring unterwegs. Düsteres Finale der Trilogie, leider verliert man im Kampfgetümmel öfter den Überblick. 0.10, Puls 4

20.15 DOKUMENTATION

Einer von uns: Der Homo sapiens (1-2/5) Vor 200.000 Jahren streifte der erste Homo sapiens durch die afrikanische Savanne, heute umfasst die Weltbevölkerung mehr als sieben Milliarden Menschen. Als unsere Spezies in Afrika entstand, lebten noch andere, ältere Menschenarten. Welche Rolle spielten sie in unserer Evolution? Die Dokureihe stellt aktuelle Erkenntnisse der Evolutionsforschung vor. Bis 22.05, Arte

20.15 IMMER WIEDER 007

James Bond: Feuerball (Thunderball, GB 1965, Terence Young) Der vierte James-Bond-Film mit Sean Connery war lange Zeit auch der kommerziell erfolgreichste. Unvergessen: Adolfo Celi als Bösewicht Emilio Largo und Claudine Auger als "Domino". Connery selbst wirkte 1983 in einer Neuverfilmung des gleichen Stoffes mit: Sag niemals nie. Bis 22.35, Servus TV

21.25 LIVE VON DER INSEL

Donauinselfest Der Kultur- und Informationssender ORF 3 sendet live vom Wiener Donauinselfest und überträgt die Auftritte von Christina Stürmer, Wolfgang Ambros, Seiler & Speer, Chefboss, Leyya. Bis 2.55, ORF 3

21.45 KUNST

A long Way home – Hard Road Home Fünf Vertreter der chinesischen Gegenkultur beleuchten mutig und mit subversivem Witz die gesellschaftlichen Widersprüche ihres Landes. Die Doku von Luc Schaedler erzählt über die Choreografin und Tänzerin Wen Hui, den Dichter Ye Fu, den Animationsfilmer Pi San und den bildenden Künstler Gao Brothers. Bis 22.35, 3sat

23.30 DRAMA

Morgen räum ich auf (D 2008, Martina Elbert) Am Geburtstag ihres Mannes Bernd erfährt die ahnungslose Ellen (Esther Zimmering) von seiner Affäre mit der Nachbarin. Sie zieht mit ihrer Tochter Nina in eine kleine Mietwohnung. Mit dabei: der gesamte Inhalt eines Einfamilienhauses. Völlig überfordert merkt sie nicht, wie ihre Tochter mehr unter der wachsenden Vermüllung der Wohnung leidet. Nina zieht sich von ihrer Mutter zurück in ihr eigenes aufgeräumtes Universum. Erst als das Jugendamt auftaucht, begreift Ellen den Ernst der Lage. Bis 1.00, BR

(Astrid Ebenführer, 22.6.2019)