ZUR PERSON

Petra Hartlieb (51) führt mit ihrem Mann zwei Buchhandlungen in Wien. Sie wuchs in Oberösterreich auf, studierte Psychologie und Geschichte, bevor sie für Verlage in Wien und Hamburg arbeitete und Literaturkritikerin wurde. Ab 2011 schrieb sie mit dem deutschen Autor Claus-Ulrich Bielefeld Krimis, 2014 den Bestseller "Meine wundervolle Buchhandlung". Drei Romane folgten. Die zweifache Mutter gehört heuer der Jury für den Deutschen Buchpreis an.

ZUM UNTERNEHMEN



Hartliebs Bücher gehört seit 2004 Petra und Oliver Hartlieb, sie haben die alteingesessene Buchhandlung Stropek in der Wiener Währinger Straße übernommen. Auf 60 Quadratmetern werden an die 14.000 Bücher angeboten, zudem gibt es "Einschließabende", an denen bis zu fünf Leute bei Speis und Trank schmökern können. Hartliebs Buchhandlung in Wien 9 ist auf französische und italienische Literatur spezialisiert – und veranstaltet Speeddating, Leserunden, Harry-Potter-Abende.