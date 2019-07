Angestellter. Lebt in den Hohen Tauern und arbeitet in Wien.

Donald Trump möchte noch möglichst viele Amtszeiten lang Präsident sein. Am besten gelingt das, wenn er die USA in einen Krieg treibt

Da hat Donald Trump diese Woche seinen Wahlkampf für die Wahlen im kommenden Jahr begonnen und just zwei Tage später gibt er grünes Licht für einen Angriff auf den Iran. Angeblich waren die US-Kampfflieger schon auf dem Weg in den Iran. So ein Krieg hätte durchaus angenehme Nebeneffekte - eint die Nation und erhöht die Chancen auf Wiederwahl Ende 2020 (mit Verweis auf Österreich – das erspart auch die lästige Diskussion um die Höhe der Wahlkampfspenden).

Franklin D. Roosevelt wurde insgesamt viermal zum Präsidenten gewählt

Donald Trump hat wohl die Biografie seines Vorgängers, Franklin D. Roosevelt gelesen. Der regierte die USA von 1933 bis 1945 wurde also dreimal wiedergewählt (bevor er zu Beginn seiner vierten Regierungsperiode im Amt verstarb). Damit brach Roosevelt – zu Kriegszeiten - mit der bis dahin geltenden Tradition, dass sich seine Vorgänger nur einer einmaligen Wiederwahl stellten. 1951 verabschiedete der US-Kongress den 22. Zusatz zur Verfassung, der die einmalige Wiederwahl zum Gesetzt machte.

Nicht darauf vergessen, den Krieg rechtzeitig wieder abzublasen, gell?

Donald Trump träumte jüngst von seiner dritten, vierten und gar fünften Amtszeit. Da passt so ein Krieg recht gut in den Wahlkampf (cineastisch übrigens 1997 genial in „Wag the dog“ aufgearbeitet). Wir müssen also mit einiger Wahrscheinlichkeit damit rechnen, dass Donald Trump in den kommenden Monaten noch öfters einen Krieg erklären wird. Hoffen wir nur, dass es nicht einmal zu spät sein wird, den Krieg auch wieder rechtzeitig abzusagen. Diesmal ist das gerade noch gelungen. (Markus A. Gaßner, 22. Juni 2019)

