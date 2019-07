2:4 gegen Rumänien besiegelt Ausscheiden der Three Baby-Lions

Demarai Gray verzweifelt. Foto: Reuters/John Sibley

Cesana/Serravalle – Englands Fußball-Nachwuchs ist bei der U21-EM ausgeschieden. Im zweiten Gruppenspiel unterlag das Team um Phil Foden von Manchester City am Freitag in Cesena gegen Rumänien in einer turbulenten Schlussphase mit 2:4 (0:0). Weil Frankreich gegen Kroatien dank des Treffers von Moussa Dembele (8.) mit 1:0 (1:0) gewann, steht fest, dass England und Kroatien keine Chance mehr auf das Weiterkommen haben.

George Puscas (76. Minute/Foulelfmeter), Ianis Hagi (85.) und Florinel Coman (88./93.) erzielten die Tore für die Rumänen, bei denen der Ex-Rapidler Andrei Ivan die Stange traf. Demarai Gray (79.) und Tammy Abraham (86.) konnten für England lediglich zweimal ausgleichen. Bei Kroatien spielte der Admiraner Marin Jakolis bis zur 56. Minute.

Semifinale = Olympia

Mit dem Ausscheiden von England steht auch fest, dass es kein Play-off für die Olympia-Teilnahme geben wird. Die vier Halbfinalisten sind für die Sommerspiele 2020 in Tokio qualifiziert. Wäre England, das als Teil Großbritanniens kein eigenes Olympia-Team stellen kann, ins Halbfinale gekommen, hätte es am 28. Juni in Cesena ein Play-off um den vierten Startplatz gegeben. (APA, 22.6.2019)