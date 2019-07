Angestellter. Lebt in den Hohen Tauern und arbeitet in Wien.

Die Aufregung um obskure Emails zu Beginn dieser Woche inkl. Aufruf der ÖVP zur Meldung verdächtiger Korrespondenzen könnte in die Verlängerung gehen. Das deuten zumindest diverse Quellen an. In diesem Zusammenhang verwundert es, dass politisch brisante Sachverhalte immer noch über Email ausgetauscht werden. Es sollte jedem klar sein, wie leicht Emails zu hacken ist. Wir werden sehen, wie schnell unsere Politiker daraus lernen und auf Emais verzichten werden.

Homer hat keine E-Mails geschrieben

Das wäre schade für die Journalisten und ihre Aufdeckergeschichten. Auch die Leser und Hörer werden nicht mehr so schnell erfahren, was sich so alles hinter den Kulissen abspielt. Andererseits wäre es auch nicht neu. Homers phantastische Geschichten in der Ilias und der Odyssee wurden jahrhundertelang nur mündlich weitergegeben. Die Historiker wissen wenig über Homer, manche bezweifeln gar seine historische Existenz. Gut möglich, dass sich das dieser Tage auch manch E-Mail-Schreiber für die eigene Person wünscht. (Markus A. Gaßner, 23. Juni 2019)

