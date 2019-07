Das Olympic House ist als eines der nachhaltigsten Gebäude der Welt zertifiziert worden und soll damit in puncto Nachhaltigkeit auch ein Zeichen für die Olympischen Spiele der Zukunft setzen. Foto: APA/EPA/Coffrini

Lausanne – Das Internationale Olympische Komitee hat sein neues Hauptquartier in Lausanne eingeweiht. "Das Olympic House ist das Zuhause für uns alle", sagte IOC-Präsident Thomas Bach am Sonntag – auf den Tag genau 125 Jahre nach Gründung des IOC – bei einem zweistündigen Festakt mit rund 700 Gästen. 129 Millionen Euro hat der Neubau direkt am Genfer See gekostet.

Das Olympic House bietet Platz für die rund 500 IOC-Mitarbeiter, die zuvor auf vier Standorte in Lausanne verteilt waren. Für den Neubau wurden 95 Prozent des früheren IOC-Hauptsitzes wiederverwertet oder recycelt. Insgesamt soll das Olympic House 35 Prozent weniger Energie und 60 Prozent weniger Wasser als ein konventioneller Neubau verbrauchen. Es soll damit in puncto Nachhaltigkeit auch ein Zeichen für die Olympischen Spiele der Zukunft setzen. (APA, 23.6.2019)