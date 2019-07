Cannes – "Wo starb Do Dang?", "Dear Mr. President", "Ein Geschäftsmann starb": Für Reporter ohne Grenzen produzierte DDB zehn Artikel, die in China, Usbekistan, Vietnam, Thailand und Ägypten der Zensur zum Opfer fielen, als Popsongs. Diese Uncensored Playlist wurde beim Weltwerbefestival mit einem Titan-Löwen ausgezeichnet, dem ersten, der nach Deutschland ging.

Komponist und Produzent Lucas Mayer machte aus den verbotenen Stories zusammen mit unabhängigen Journalisten aus den fünf Ländern unzensurierte Popsongs. Damit könnten die Texte zurück in jene Länder gelangen, in denen sie verboten wurden.

The Uncensored Playlist

Der Grand Prix in der Kategorie Werbefilm, historisch die wichtigste des Cannes-Festivals, ging ebenfalls an eine Kampagne für Journalismus: Mit "The Truth is Worth It" wirbt Droga5 mit Filmen über aufwändige Recherchen für die "New York Times" – und sie zu abonnieren. (red, 23.6.2019)