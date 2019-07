Angestellter. Lebt in den Hohen Tauern und arbeitet in Wien.

Wer vergangene Woche mit den ÖBB von Wien Richtung Westen fuhr, musste mit bis zu einer Stunde Verspätung oder mehr rechnen. Wer dann auch noch den Anschlusszug im Alpenvorland verpasste, kam überhaupt erst mit zwei Stunden Verspätung zu Hause an. Das ist ärgerlich. Die Österreichischen Bundesbahnen verwiesen auf einen Oberleitungsschaden auf der Strecke zwischen Wien und St. Pölten. Man wunderte sich, dass es so lange dauerte, diesen Schaden zu beheben. Wenn es auf der Autobahn kracht, dann wird die Unfallstelle innerhalb weniger Stunden so sauber geräumt, dass man am Nachmittag s nicht mehr erahnt, wo am Vormittag der Unfall passiert ist. Ist es zulässig, Schiene und Straße zu vergleichen? Ich weiß es nicht. Gut möglich, dass ein Oberleitungsschaden eine sehr komplexe Angelegenheit ist. Genauso gut ist es möglich, dass es nicht ausreichend Personal zur Schadensbehebung gibt. Oder dass der Wartungsvertrag mit dem externen Dienstleister so schwach ist, dass dieser keinen Grund zu besonderer Eile sieht.

Die Schiene muss besser, schneller und komfortabler als die Straße sein

Eines aber ist sicher – die Schiene muss dem Vergleich mit der Strasse standhalten. Genau genommen muss sie besser sein angesichts des Klimawandels und der dadurch zu erwartenden Einschränkungen für den Individualverkehr. Der Zug als erweitertes Büro könnte zum Killerargument werden. Nicht jedoch, wenn man an einem heißen Spätfrühlingstag aufgrund der Verspätung im stickig heißen, da ungekühlten Regionalzug landet. Wenn dann der Zugschaffner vor Erreichen des Endbahnhofs auch noch die Fahrgäste auffordert, die Fenster zu schließen - quasi als Auslagerung der ÖBB-eigenen Dienstleistung -, entbehrte das nicht einer gewissen Komik. Man könnte durchaus darüber lachen, würde der Zug wenigstens pünktlich sein. (Markus A. Gaßner, 24. Juni 2019)

Vom Autor:

Die Wirtschaft gibt´s und nimmt´s

Wenn der Staat zu schlank ist und die Wirtschaft zu frei

Wenn der Fluggast ausrastet

Die Politik privatisiert und wünscht sich dann das Blaue vom Himmel