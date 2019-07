Die Playstation Classic bleibt ein Ladenhüter. Foto: STANDARD/Pichler

Retro ist in der Games-Welt im Trend. Immer mehr Anbieter springen auf den Zug auf. Nintendo bietet die NES Classic Mini und SNES Classic an. Konami kündigte auf der Spielemesse E3 eine Mini-Version der Retro-Konsole TurbografX-16 an. Aber nicht immer geht dieses Vorhaben gut. Sony kann davon ein Lied singen.

Die im Dezember 2018 vorgestellte Playstation Classic gilt als Flop. Bereits drei Wochen nach Start war sie um schlappe 40 Euro erhältlich, aktuell um 37 Euro. Der Startpreis lag bei 120 Euro. In der ersten Woche verkaufte sie sich 120.000 Mal. Zum Vergleich: Nintendos NES Classic Mini hielt bei 260.000.

Aber was genau macht die Playstation Classic eigentlich so unbeliebt? "Engadget" ging dieser Frage nach und hat die Meinungen mehrerer Leser eingeholt.

Die Konsole

Die Konsole schneidet dabei noch am besten ab, sie ist eine kleinere Version des Originals (PSX) aus 1994. HDMI-Anschluss, Micro-USB fürs Aufladen und USB für die Controller sind vorhanden. "CrazyCanuck" hält die Classic für "das beinahe perfekte Replikat der damaligen PlayStation. Und mit der habe ich viel zu viel gespielt". Für "DonPolo" ist sie "schön designt und eine gute Ergänzung meiner Konsolen-Sammlung".

Die Controller

Die Controller befriedigen die Leser "Kevin" und "Timmmay" ebenso. "Mickey" erinnert das Gefühl in den Händen an jenes, als er das Original in der Hand hatte. Einziger Kritikpunkt: Das Gamepad hat keine Dualshock-Funktion, kann also das Spielerlebnis nicht mit Vibrationseffekten versüßen. "Timmmay" ist das aber egal, diese Funktion habe ihn nie interessiert: "Ich spiele meist Puzzles oder Rollenspiele."

Der Preis

So weit, so gut. Kommen wir zum Preis. Und dieser sorgt wohl für das meiste Unbehagen in der Umfrage. Der offizielle Startpreis lag bei 99 US-Dollar oder 120 Euro – deutlich zu hoch für die meisten Beteiligten. Für "Timmmay" ein Ausschlussgrund, die Konsole zu kaufen. Für "DonPolo" hätte die Classic "eine großartige Konsole werden können, wenn sie richtig ausgepreist gewesen wäre". Er schlug erst zu, als der Preis auf 37 US-Dollar runtergesackt ist: "Das hat das gesamte Unterfangen weniger schmerzhaft gemacht". Einzig "Mickey" wirft ein, dass "die zwei beigefügten Controller bereits die Hälfte des Preises decken".

Die Spieleauswahl

Die Spieleauswahl sorgte größtenteils auch nicht für glückliche Gesichter. 20 Games sind dabei, darunter Klassiker wie GTA und Tekken 3. Aber andere Retro-Spiele wie Silent Hill und Tomb Raider II fehlen eben zum Leidwesen mancher Nutzer. Für "Timmmay" die einzige Beschwerde, für "Elranzer" schlichtweg eine "ganz schlechte Auswahl". Für "Sanban013" sind "von den 20 Games höchstens zwei brauchbare dabei. FURCHTBAR".

Gefallen finden hauptsächlich jene Zocker, die sowieso nur ganz bestimmte Games im Auge hatten. "Ich habe die Classic für Intelligent Qube gekauft. Es funktioniert super. Ich liebe es noch immer", sagt "Dgarra". "CrazyCanuck" gefällt "etwa ein Viertel" der Spielesammlung (Coolboarders, Resident Evil, FFVII, Twisted Metal und Metal Gear Solid).

Modding

Es gibt immer einen Plan B. Und wenn Konsolen nicht das bringen, was man will, können technisch-affine Gamer noch immer selbst Hand anlegen und die Classic nach ihren Wünschen modifizieren. "Wenn man solche Fertigkeiten hat, macht die Classic viel Spaß", sagt "Gabriel". "Timmmay" hat damit mehrere Spiele hinzugefügt, etwa Castlevania Symphony of the Night. "Die 40 US-Dollar für die Classic haben sich dadurch voll ausgezahlt". "Andrew": "Mit dem Emulator-Programm Bleemsync und einer 2TB großen, externen PS4-Festplatte, klappt alles wunderbar".

Die Grafik

Auch die Grafikleistung der Classic machte nicht den besten Eindruck. "Gabriels" erster Eindruck war, dass die Grafik schlechter sei als er sie in Erinnerung hatte. Für "Mickey" kam das Erlebnis nahe an das Original ran. "Aber meine Zeiten mit der PSX liegen auch lange zurück". Dass auf das "grauenvolle PAL-Videoformat" gesetzt wurde, ist für "Elranzer" eine "seltsame Entscheidung". Für "CrazyCanuck" hätte Sony hier auf moderne Technik setzen sollen: "Kein Fan mag PAL".

Das Fazit

Für die meisten User überwiegen anscheinend die Minuspunkte. Und ob man sich eine Konsole nur deswegen zulegt, um sie für den eigenen Gebrauch zu modifizieren, sei dahingestellt. Für "KaaPow" ist die Classic ein "trauriger Versuch", für "KillamanShank1" überhaupt gleich "Müll". Für viele Nutzer ist die Classic schlichtweg nicht das Geld wert. Für "Elranzer" nur, wenn man ein Sammler sei. So mag sie "Travis" "für das, was sie ist". "CrazyCanucks" Zusammenfassung: "Wenn du ein Sammler bist, kauf sie. Wenn du Fan der Spiele bist und keine PSX mehr hast, kauf sie. Ansonsten kann man guten Gewissens darauf verzichten". (red, 24.6.2019)