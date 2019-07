Das Design des teuren Apple-Rechners erinnert an ein Küchengerät

Das Design des neuen Mac Pro hat dem Apple-Computer den Spitznamen Käsereibe und allerlei Spott im Netz eingebracht. Ein Youtuber hat sich nun bemüßigt gefühlt zu testen, ob der teure Rechner wirklich als Küchengerät taugen könnte.

Gehäuse-Design nachgebaut

Am echten Objekt konnte sich Winston Moy nicht abarbeiten, denn der Mac Pro kommt erst im Herbst auf den Markt. Der Youtuber hat daher Teile des Gehäuses aus Aluminium nachgebaut und den "Cheese Grater Pro" erschaffen. Moy hat dafür durchaus einigen Aufwand betrieben und versucht, das Mac-Pro-Design so gut wie möglich nachzustellen. Dafür hat er einen Block Aluminium mit einer CNC-Fräse bearbeitet. Den Prozess zeigt er detailliert in seinem Video.

Winston Moy

Das Ergebnis des Tests ist allerdings enttäuschend – sofern man sich tatsächlich erwartet hat, dass das Design zum Käsereiben funktioniert. (red, 24.6.2019)