Die Santander Consumer Bank ist eine Tochtergesellschaft der 1857 gegründeten spanischen Banco Santander, die in über 40 Ländern vertreten und mit über 200.000 MitarbeiterInnen sowie 144 Millionen Kunden ein bedeutendes Finanzinstitut ist. Die Santander Consumer Bank ist seit 2009 in Österreich aktiv. Seitdem hat sich viel getan, und dank kontinuierlichen Wachstums zählt die Bank heute zu den führenden Spezialbanken auf dem heimischen Markt. Dieser Erfolg ist ohne die Menschen dahinter nicht möglich. Tagtäglich arbeiten über 400 MitarbeiterInnen in der Wiener Firmenzentrale, im Kundenservice-Center in Eisenstadt sowie in 29 Filialen in ganz Österreich für die Anliegen und Wünsche der Kunden. Werden Sie Teil des Teams!



