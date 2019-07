Desmond Grossmann (Flö), Adrijana Novakovic (Gras) und Dora Jandl (VSStÖ) bei der konstituierenden ÖH-Sitzung am Montag. Foto: APA / Roland Schlager

Wien – Die 23-jährige Wiener Geschichte- und Kunstgeschichte-Studentin Adrijana Novakovic (Grüne und Alternative StudentInnen, Gras) ist am Montag zur neuen Vorsitzenden der Österreichischen HochschülerInnenschaft gewählt worden. Sie erhielt in der konstituierenden Sitzung der ÖH-Bundesvertretung 41 von 54 Stimmen.

Nach der Hälfte der zweijährigen Amtsperiode übernimmt dann Dora Jandl (Verband Sozialistischer StudentInnen, VSStÖ), die zur stellvertretenden Vorsitzenden gewählt wurde, den Chefsessel. Das sieht der Koalitionsvertrag zwischen Gras, VSStÖ und den Fachschaftslisten (Flö) vor. Diese drei Fraktionen bilden wie schon in den beiden vergangenen Jahren die ÖH-Exekutive. Sie verfügen über 31 Sitze in der 55-köpfigen Bundesvertretung, dem österreichweiten Studentenparlament. Als weiterer Stellvertreter ebenfalls im Vorsitzteam vertreten ist Desmond Grossmann (Flö).

Novakovic wurde am 13. August 1995 in Wien geboren und studiert Geschichte und Kunstgeschichte an der Uni Wien. Seit Anfang 2017 engagiert sie sich in der Gras, seit Mai 2017 arbeitet sie im Referat für Antirassismus der Universitätsvertretung der Uni Wien, seit Februar 2019 als Referentin für Barrierefreiheit der ÖH-Bundesvertretung. (APA, 24.6.2019)