St. Petersburg

Neun Sonnenstunden und knapp 23 Grad Celsius bietet der Juli in der zweitgrößten Stadt Russlands. Beste Voraussetzungen also, die Sonne auf die zahlreichen vergoldeten Kuppeln und verzierten Paläste scheinen zu sehen und die St. Petersburg in einem ganz besonderen Glanz erstrahlen lässt. Das "Venedig des Nordens" mit seinen zahlreichen Kanälen und kleinen Brücken lässt sich auch gut per Boot erkunden.

Von Anfang Juni bis Mitte Juli bereist kommt man zudem in den Genuss der berühmten weißen Nächte – in dieser Zeit geht die Sonne niemals ganz unter, was die Einheimischen zum Anlass nehmen, bis tief in die Nacht zu feiern. Einen Abstecher auf die Prachtstraße Newski Prospekt sollte man auch einplanen.