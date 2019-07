Angestellter. Lebt in den Hohen Tauern und arbeitet in Wien.

In der Arktis schmilzt das Wasser schneller den je, in den USA verstecken sich konservative Politiker vor der Klimapolitik

Zwei Bilder der vergangenen Wochen bleiben in besonderer Erinnerung – die Schlittenhunde im Wasser und der Eisbär in der Menschensiedlung. Bei ersteren handelt sich um ein Gespann, dass über einen zugefrorenen Fjord auf Grönland läuft. Dort schmilzt das Eis dieses Jahr so schnell, dass es nicht abfließen kann. Deshalb laufen die Schlittenhunde durch knöcheltiefes Wasser. Das zweite Bild zeigt einen Eisbären, der auf der Suche nach Nahrung und nach einem Marsch von mehreren hundert Kilometern durch die sibirische Stadt Norilsk streunt. Auch hier steht der Klimawandel Pate – da es immer weniger Eisflächen gibt, kann der Eisbär keine Robben mehr jagen. Wenn sein Hunger zu stark wird, dann verliert er die Scheu vor den Menschen und kommt in deren Siedlungen.

Foto: Steffen M. Olsen/AP

Der heißeste Juni seit Beginn der Aufzeichnungen

Zum Glück betrifft das uns das alle hier wenig. Wirklich? Man wird sehen, wie sich die Temperaturen in diesem Jahr weiterentwickeln werden. Die Meteorologen erwarten schon jetzt den heißesten Juni seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Bei uns haben die Bauern am Wochenende das Vieh auf die Alm gebracht. Die gibt heuer allerdings viel Wiese her, nachdem der Schnee so lang lag. Sollte dann auch noch – wie vergangenen Sommer – eine lange Trockenperiode hinzu kommen, wird das Vieh gar noch frühzeitig um Maria Himmelfahrt wieder ins Tal gebracht. Wir werden sehen. Ja das ist sehr schlimm. Und jeder klare Kopf möchte es in die Welt hinausschreien: Unsere (Klima-)Politik läuft in die falsche Richtung!

Amerikanische Politiker spielen Verstecken

Einen anderen Weg gehen elf republikanische Senatoren aus dem US-Bundesstaat Oregon. Deren Anwesenheit ist vonnöten, damit das Parlament von Oregon ein strenges Klimagesetz – auch gegen die Stimmen der opponierenden Republikaner – verabschieden kann. Das wollen die Republikaner um jeden Preis verhindern und daher verstecken sie sich bis zum Beginn der parlamentarischen Sommerpause am 30. Juni. Der Gouverneur von Oregon lässt sie Politiker nun durch die Polizei suchen. Einer der Flüchtigen ließ der Polizei ausrichten, dass sie sich für den Fall einer Begegnung "gut bewaffnen" sollte. Klingt witzig, wenn Politiker Verstecken spielen und sich auf eine Cowboy-Schießerei vorbereiten. Ist es aber nicht. Davonlaufen ist keine Lösung. Früher oder später wird uns nämlich das Wasser nämlich nicht nur über die Knöchel reichen, sondern bis zum Hals stehen. (Markus A. Gaßner, 25. Juni 2019)