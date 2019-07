Foto: APA

Derzeit rittern 37 Mobilfunker um Kunden in Österreich. Und kommende Woche kommt ein neuer Anbieter dazu. Am 1. Juli bringt der Lebensmitteldiskonter Lidl "Lidl Connect" an den Start. Viel ist über das Angebot noch nicht bekannt, um Kunden zu gewinnen, setzt das Unternehmen auf niedrige Preise. So gibt es um 7,90 Euro pro Monat 1.000 Minuten, 1.000 SMS und 8 GB Daten. Ab August kostet der Tarif 9,50 Euro.

Im Netz von "3"

Lidl Connect tritt als virtueller Mobilfunker auf, der das Netz von "3" nutzt, wie ein Unternehmenssprecher dem STANDARD bestätigt. Ob Lidl die "3"-Billigmarke Eety weiterhin anbieten wird, ist unklar.

Neben den großen Handynetzbetreibern A1, Magenta und "3" sind in den letzten vier Jahren neue Anbieter an den Start gegangen, die hauptsächlich auf niedrige Preise setzen und so den Wettbewerb massiv anheizen. Die Newcomer konnten bisher über eine Millionen Kunden überzeugen. Besonders die Diskonter Hot und Spusu können mit ihren Tarifen punkten.

Vorbild Hot

Hot profitiert besonders von der Partnerschaft mit dem Lebensmittelhändler Hofer, der das Mobilfunkangebot kräftig bewirbt. So konnte der Billiganbieter bereits über 850.000 Kunden gewinnen. Es war der Erfolg von Hot, der weitere Anbieter in den Mobilfunkring steigen ließ.

Allerdings ist der Einstieg in den Mobilfunkmarkt keine gemähte Wiese. Marktbeobachter gehen davon aus, dass weitere Newcomer wieder verschwinden werden, da sie dem enormen Wettbewerb nicht gewachsen sind und sich bei der Kundengewinnung schwertun. (sum, 25.6.2019)