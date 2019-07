Wien – Die im Auftrag des Bildungsministeriums durchgeführte Studierenden-Sozialerhebung 2019 geht in den Endspurt. Diese Woche können sich noch alle Studenten an Unis, Fachhochschulen und Pädagogischen Hochschulen an der Online-Befragung beteiligen. Erhoben werden etwa Finanzierung und Zeitaufwand des Studiums, Wohnsituation, Erwerbstätigkeit, Betreuungspflichten und Gesundheit der Studenten. Erstmals beteiligen sich alle Hochschulen Österreichs an der seit den 1970er Jahren in regelmäßigen Abständen durchgeführten Studie.

Die Studentinnen und Studenten können sich mit einem von der eigenen Hochschule per Mail zugesandten Zugangscode registrieren. Bei der letzten Befragung 2015 gab es einen Nettorücklauf von 15 Prozent bzw. 45.000 auswertbaren Fragebögen. Durchgeführt wird die Studie (http://www.sozialerhebung.at) vom Institut für Höhere Studien (IHS). Der Endbericht soll im Frühjahr 2020 vorliegen. (APA, 25.6.2019)