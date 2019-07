Wie gehen Sie mit Eltern um, die eigentlich nerven? Foto: https://www.istockphoto.com/at/portfolio/vlad_karavaev

Sobald man Kinder hat, ist man früher oder später auch mit Eltern anderer Kinder konfrontiert. Die kleinen Sprösslinge suchen sich ihre Freunde aber ab einem gewissen Alter selbst aus und sind mit den Kindern der besten Freundin der Mutter nicht mehr unbedingt zufrieden. Und damit ist man unweigerlich auch mit anderen Eltern in Kontakt – egal ob man sie mag oder nicht.

Frage einer Userin an die STANDARD-Community



Genau das beschäftigt eine Userin. Aus diesem Grund möchte sie das Thema mit der STANDARD-Community diskutieren: "Viele Mütter von neuen Freunden meiner Kindergartenkinder sind sehr nett, und ich freue mich, wenn die Kinder samt Müttern zu uns kommen. Aber natürlich sind nicht alle auf der gleichen Wellenlänge wie ich. Manche wollen gar keinen Kontakt und ignorieren beispielsweise Geburtstagseinladungen gleich komplett oder 'stoßen' die Fünfjährigen gerade mal bei der Tür rein, ohne aus dem Auto auszusteigen. Andere wiederum sind sehr mitteilsam und erzählen stundenlang, wie unfassbar begabt, beliebt und hochintelligent der eigene Nachwuchs ist. Auf dem Spielplatz oder im Kindergarten kann man diesen Müttern ja noch gut ausweichen, aber was, wenn die Kinder zu einem nach Hause eingeladen werden und aufgrund des Alters noch in Begleitung kommen oder sogar noch kleinere Geschwister mitkommen müssen?

Was macht man also mit 'furchtbaren' Müttern von Spielkameraden der kleinen Kinder, die zu uns eingeladen werden? Redet man dem Kind im Vorfeld bereits die Einladung aus? Manipuliert oder beschränkt man das Kind somit in einer gesunden sozialen Entwicklung? Oder ignoriert man die Angeberei und erträgt sie still? Diskutiert man gar und gibt Kontra? Und soll man einem fünfjährigen Kind schon vermitteln, dass man die Mutter des Spielgefährten nicht ausstehen kann?"

Wie gehen Sie damit um?

Diskutieren Sie im Forum, wie Sie mit anderen – vor allem unliebsamen oder anstrengenden – Eltern umgehen! (wohl, 26.6.2019)