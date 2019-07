Unmittelbar nach der Landung wurden die Raumfahrer aus der engen Kapsel geholt und versorgt. Nach mehreren Monaten in der Schwerelosigkeit brauchen die Raumfahrer zunächst Hilfe, da ihre Muskeln an Kraft verloren hatten und der Körper sich erst wieder an die Erdanziehung gewöhnen muss. Nach medizinischen Untersuchungen dürfen die Raumfahrer in ihre Heimat zurückkehren.