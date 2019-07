AUA-Chef trifft Klimaaktivistin: Sehen Sie hier die Highlights unserer Videodebatte vom Montagabend.

Sollen wir angesichts der drohenden Klimakatastrophe noch fliegen? Darüber diskutierten Alexis von Hoensbroech und Mira Kapfinger. Moderation: András Szigetvari. DER STANDARD

Wie argumentiert die AUA, dass sie weiter Destinationen wie Klagenfurt oder Innsbruck von Wien aus anfliegt? Funktioniert ein Flugverzicht wirklich, und was spricht für, was gegen die dritte Piste in Wien-Schwechat? Die Antworten gibt es in unserem Best-of. (red, 25.6.2019)