Gold für Natasa Konopitzkys "Mein Glück ist, dass mich mein Glück nicht verlässt ... " bei den "New York Festivals International Radio Awards"

Wien – Eine Ausgabe der Ö1-Reihe "Hörbilder" wurde am Montag bei den renommierten "New York Festivals International Radio Awards" ausgezeichnet: Für das von Natasa Konopitzky gestaltete Feature "Mein Glück ist, dass mich mein Glück nicht verlässt ..." gab es Gold in der Kategorie "Documentary/Heroes".

Konopitzky begab sich für ihr Feature auf eine Spurensuche nach ihrem widersprüchlichen Stiefgroßvater, der in den 1940er-Jahren vielen Verfolgten das Leben rettete und trotzdem unbekannt geblieben ist. Ö1 wiederholt den Zweiteiler am 1. und 2. November 2019 in den Ö1-"Hörbildern" sowie als vierteiligen Ö1-"Hörbilder"-Podcast.

Die mit einer internationalen Jury besetzten "New York Festivals" vergeben jedes Jahr Preise für die weltweit besten Radiosendungen. Radiostationen aus mehr als 35 Ländern haben heuer Sendungen eingereicht. (red, 25.6.2019)