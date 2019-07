Auch wenn sie ganzjährig im Supermarkt erhältlich sind, schmecken Tomaten (Paradeiser) doch erst im Sommer – regional geerntet – so richtig aromatisch. Dann gibt es auch viele unterschiedliche Sorten zu kaufen. Wobei das Angebot im Lebensmittelhandel nur einen Bruchteil der Biodiversität dieses Nachtschattengewächses widerspiegelt. So vielfältig wie die Pflanze selbst, ist auch die Zubereitungsmöglichkeiten. Besonders schön zur Geltung kommen die unterschiedlichen Paradeiser in dieser Tarte.

Für eine Tarte benötigt man:

ca. 300 g verschiedene Tomaten

1 Packung Blätterteig

250 g Ricotta

70 g Parmesan

30 g Pinienkerne

Salz, Pfeffer, Basilikum