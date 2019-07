Salzburg ist schön und reich an Kultur. Das drückt sich nicht zuletzt in der Sprache der Einheimischen aus. Kennen Sie diese Salzburger Begriffe?

An den Felsen angebaut: Die Einsiedelei am Palfen in Saalfelden im Salzburger Pinzgau. Foto: apa/afp/saalfelden leogang touristik

Ein einheitlicher Salzburger-Dialekt lässt sich nicht so leicht finden. Zum einen ist da der sogenannte "Wiener Einfluss", der verschiedene lokale Besonderheiten verdrängt hat. Zum anderen ist das Bundesland Salzburg aufgrund seiner Geschichte und vor allem Geografie nicht gerade einfach zur Einheit gewachsen. So gibt es – je nach Lage – Einflüsse aus Tirol, Bayern, Oberösterreich, Kärnten und der Steiermark, die auf die Gesamtheit gesehen ein Sammelsurium aus verschiedenen Dialekten entstehen ließen. Aus diesem Grund finden sich die meisten der hier abgefragten Begriffe am ehesten, wenn auch nicht nur, in den unterschiedlichen Varietäten des Pongauerischen wieder. Wer also aus dieser Gegend kommt, dürfte keine allzu großen Schwierigkeiten haben. Wer nicht, der muss ein wenig in sich gehen und gut überlegen. Denn falsche Freunde lauern an jeder Ecke.

Wie gut sprechen Sie Salzburgerisch?

