Angestellter. Lebt in den Hohen Tauern und arbeitet in Wien.

Wenn die Temperaturen steigen, wird es in der Stadt heiß. Dann flüchten die Menschen in die Berge. Schon bald werden Menschen aus einen anderen Grund aus der Stadt fliehen – weil sie nämlich aufgrund des Klimawandels im Meer versinkt.

In den Städten wird man sich nun bewusst, dass Häuser und Plätze so gebaut wurden, dass sie im Sommer sehr heiß werden. Und dass es in der Stadt zu wenig Bäume gibt, die im Sommer Schatten spenden und die Luft sauber halten. In den Bergen bekommt man die Hitze jetzt im Juni auch zu spüren. Doch das Tal ist so eng, dass die Sonne erst am Vormittag aufgeht und auch weit früher untergeht als im Flachland. Schadenfreude ist nicht angebracht. Aber wer in Zeiten des Klimawandels in der Bergen wohnt, darf sich glücklich schätzen. Zumindest im Sommer, denn der Winter mit dem vielen Schnee und Lawinen ist auch nicht jedermanns Sache.

"Stadtluft macht frei"

Städte haben ihren Reiz - die vielen Menschen, die Theater, die Bibliotheken, die Kaffeehäuser. Viele ziehen in die Stadt, weil sie dort eine interessante und gut bezahlte Arbeit finden. Im Mittelalter sind die Menschen vom Land in die Stadt gezogen, weil sie dort rechtlich bessergestellt waren. „Stadtluft macht frei“ hieß, dass man keinen Frondienst leisten musste. Später waren es die vielen Kultur- und Bildungseinrichtungen, die die Menschen aus dem Land anzog. Die Stadt hat auch noch heute ihren Reiz. Doch vielleicht sollten wir das Konzept Stadt einmal grundsätzlich hinterfragen. Denn die Stadt hat ihre Schattenseiten: die (schon erwähnte) Hitze, den Lärm, die Hektik, die Aggression.

Die küstennahen Metropolen werden bald überflutet

Macht es Sinn, dass gar so viele Menschen auf so engem Raum zusammenlaben, wobei hier weniger Wien, sondern die noch viel größeren Metropolregionen mit mehreren Millionen Einwohnern gemeint sind? Für viele Metropolen wird sich das Problem über kurz oder lang von selbst lösen. Womit wir wieder beim Klimawandel wären. Wenn das ganze Eis in Grönland bald schmilzt, dann steigt der Meeresspiegel um sieben Meter. Dann liegen New York, Chennai und Sydney schon längst unter Wasser. (Markus A. Gaßner, 26.6.2019)