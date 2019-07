Außenminister Alois Mock (links) und sein ungarischer Amtskollegen Gyula Horn (rechts) durchtrennen den Eisernen Vorhang, 23.05, ORF 2.

Konkret Am 2. Juli soll im Parlament ein Verbot von Glyphosat beschlossen werden. Welche Auswirkungen hätte ein solches in Österreich?

Hochbetrieb im Leihhaus – Letzter Ausweg für Verzweifelte Pfandleihhäuser haben Hochkonjunktur. Bargeld ohne Kreditwürdigkeit im Tausch gegen Schmuck oder Handy. Die Reportage beschäftigt sich mit den Schicksalen der Verpfänder. Bis 19.30, ZDF Info

Re: Slow Food oder Show Food In einem Gewerbegebiet in Bologna hat vor einem halben Jahr der größte Food-Freizeitpark der Welt eröffnet. Wie reagieren die ortsansässigen, kleineren Lebensmittelerzeuger auf die Marktmacht der Konkurrenz in Sachen Slow Food? Bis 20.10, Arte

Terra Mater Sie schillern wie Schmetterlinge, jagen unter wie über der Wasseroberfläche und sind Flugkünstler, von denen sich selbst Kolibris etwas abschauen können. Eine Reise in die Welt der Libellen. Bis 21.15, Servus TV

Österreich vor der Wahl Zwischen Regierungszusammenbruch und Neuwahl sprechen die Parteichefs und Listengründer mit Corinna Milborn über ihre Pläne für Österreich. Heute: Sebastian Kurz, ÖVP. Anschließend um 21.10 Beate Meinl-Reisinger. Bis 22.05, Puls 4

Betrifft ... jeden am Ende seines Lebens oder eben nicht mehr. Es geht um Begräbnisse. Online-Bestattungshäuser krempeln momentan den Markt gehörig um. Traditionelle Unternehmen wie jenes von Rolf Hummel müssen sich an die neuen Wünsche anpassen. Bis 21.00, SWR

Factum Die neue Balkanroute – wie prekär ist die Lage wirklich? Ein Lokalaugenschein in Bosnien. Außerdem: Kickls Ex-Ministerium: exorbitante Gehälter und ein überdimensioniertes Kabinett. Bis 23.05, Servus TV

Auslandsjournal Diese Woche berichtet Moderatorin Antje Pieper über die Klimafolgen an der britischen Küste, Neuseelands schwierigen Weg zurück zur Normalität nach dem Amoklauf von Christchurch und Leibwächter von chinesischen Mil lionären. Bis 22.45, ZDF

Menschen und Mächte Das Ende der Teilung Europas begann an Österreichs Grenze, als Außenminister Alois Mock mit seinem ungarischen Amtskollegen Gyula Horn den Stacheldraht des Eisernen Vorhangs durchtrennte. Das Foto davon wurde zum Symbolbild für das Ende des Kalten Krieges, obwohl es inszeniert ist. Ein Por trät über Alois Mock, der im Mittelpunkt dieser europäischen Sternstunde stand. Bis 23.45, ORF 2