Karte: Der Standard

Startpunkt/Anreise: Ebensee ist ausgezeichnet mit dem Zug erreichbar: Fahrplan.oebb.at

Wer mit dem Pkw kommt fährt nach Ebensee zum Traunsee-Südufer. Hier in Bahnhofsnähe finden sich am Salinenplatz ausreichend Parkplätze.

Ausrüstung: Mountainbikeausrüstung mit Helm. Badesachen nicht vergessen.

Route: Vom Parkplatz auf der Hauptstraße kurz nach Süden, dann auf der Langbathstraße taleinwärts (3,5 km) bis zu einer Brücke (Wegweiser Sonnsteinrunde). Nun folgt man den Wegweisern "Sonnsteinrunde" rund um den Hochlacken bis man in etwa bei der Hälfte der Tour zur Abzweigung zur Hochsteinalm kommt. Die Stichstraße zur Hochsteinalm hinauf, nach der Rast wieder retour zur Abzweigung. Nun ziemlich konsequent ostwärts bergab, bis man auf eine Asphaltstraße kommt und man über Dorf, Mitterndorf nach Winkl am Traunseeufer fährt. Hinter der Unterführung der Eisenbahn kommt man auf die Bundesstraße und den Salzkammergut-Radweg R2. Hinter Winkl folgt die Ortdurchfahrt Traunkirchen und bei der Einfahrt des Umfahrungstunnels zweigt man auf die gesperrt Traunseeuferstraße ab. Retour nach Ebensee auf der alten Straße. Die letzten Meter wieder am Radweg parallel zur Bundesstraße.

Einkehr: www.hochsteinalm.at

Karte: Kompass Nr. 18, "Nördliches Salzkammergut", 1:50.000.

Literatur: Köberl/Stumtner "Radwandern – Mountainbiken, Salzkammergut", Verlag Plenk, Berchtesgaden 2017.