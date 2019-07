Bei der Playstation 5 sollen Ladezeiten der Vergangenheit angehören. Foto: APA/AFP/GETTY IMAGES/JUSTIN SULL

Sony hat ein Patent zugesprochen bekommen, das Ladezeiten bei Videospielen stark verringern soll. Das Dokument trägt den Namen "System and method for dynamically loading game software for smooth game play" und beschreibt eine Technologie, die Daten im Voraus lädt, um Ladescreens zu vermeiden. Sony sieht dabei ein System vor, das die Spielfigur verfolgt und neue Areale lädt, bevor der Protagonist diese betritt.

Grenzen lösen Preload aus

Bewerkstelligt wird dies mittels eigens festgelegten Grenzen. Wird diese von der Spielfigur überschritten, wird die neue Umgebung vorgeladen, damit das Game durch einen Ladescreen nicht unterbrochen wird. Wartezeiten oder künstliche Pausen wie etwa Aufzüge, die eine neue Welt mit sich bringen, sollen damit der Vergangenheit angehören. Den Ansatz kennt man schon von anderen Games wie The Witcher 3 und Skyrim, Sonys Technologie soll allerdings ressourcenschonender sein.

Fokus auf Vermeidung von Ladezeiten

Bei der nächsten Konsolengeneration wollen Sony und auch Microsoft Ladezeiten aufs Minimum begrenzen. Die Konzerne haben bereits angekündigt, dass man bei der nächsten Xbox und Playstation eine SSD verbauen werde. Allein dies wird wohl dafür sorgen, dass Spiele deutlich schneller laden und Ladescreens kaum mehr auftreten. Sony hat Aktionären bereits demonstriert, dass die PS5 Marvel's Spider Man in nur 83 Hundertstel lädt. Die Playstation 4 Pro benötigt hingegen acht Sekunden. (red, 26.6.2019)