"GmbH Bierkules und nimm Junggesellenbesteck mit! Lass später noch ein Fußpils checken Brudi, denn heute ist Blutgruppe Wodka angesagt. Dann kann die Enthirnungsphase starten bis die naise Blaupause beginnt. Yolbe!" – So würde ein Sechzehnjähriger in Jugendsprache seinem Freund auftragen, Bier zu holen und einen Flaschenöffner mitzunehmen, auch wenn sie sich später noch ein Bier für den Weg kaufen würden. Dann könne der Alkoholexzess beginnen, bis sie schließlich in einen alkoholbedingten Schlaf fallen. Die Auflösung für "Yolbe" befindet sich im Quiz.

"Amayzan" oder "fraisen" übersetzt der Pons-Verlag mit "toll" und "essen". 1.500 Wörter aus dem deutschsprachigen Raum sind in dessen "Wörterbuch der Jugendsprache – Das Original – unzensiert" gesammelt und für Menschen über zwanzig übersetzt.

"Was ist das für 1 Sprache?"

"Was ist das für 1 Life?", ein Satz, den wohl der Rapper Money Boy geprägt hat, wurde 2016 zum österreichischen Jugendsatz des Jahres gekürt. Dabei setzt die österreichische Lyrikern Friederike Mayröcker die Zahl als unbestimmten Artikel bereits seit Jahrzehnten in ihren Gedichten ein. Nicht nur die "1" als Abkürzung für "ein" und englische Wörter, die verdeutscht werden, auch "Von(g)olisch" ist in der deutschen Jugendsprache angekommen. Dabei wird mit dem "von(g)" ein Satz um eine zusätzliche Information ergänzt. Wichtig ist jedoch, dass das "von(g)" immer durch ein "her" ergänzt wird. Ohne "her" ist das sinnlos – vong Logik her.

