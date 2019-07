Die luftigen Sommerschlapfen werden längst nicht mehr nur am Strand getragen. Orthopäden freut das nicht unbedingt

Die Zehen krallen sich beim Gehen an den Flipflops fest. Das kann zu Überlastungen führen. Foto: iStock/Christopher Ames

Ffffzzz, ffffzzz, ffffzzz: So ungefähr hören sich dieser Tage die Schritte derer an, die mit Flipflops unterwegs sind. Das schmatzende Geräusch ist ein Zeichen dafür, dass die Hitze groß ist. Wer sie anzieht, will keine heißen Füße – und vielleicht auch einen Hauch Urlaubsfeeling im Büro.

Orthopäden freut das nicht unbedingt. Eine Studie zeigte 2010, dass sich die Gangart durch die Schlapfen ändert. Wer damit unterwegs ist, macht kleinere Schritte und hat im Vergleich zu Sneakers eine kürzeren Stehzeit zwischen den Schritten. Belegt ist auch, dass sich beim Gehen mit Flipflops die Zehen festkrallen, weil sie keinen guten Halt in den Schuhen haben.

Der Linzer Orthopäde Florian Dirisamer sieht das sommerliche Schuhwerk dennoch differenzierter. "Als modisches Accessoire finde ich Flipflops total okay", sagt er. Für einen gesunden Fuß sei das Tragen Flipflops kein Problem – solange damit keine weiten Strecken zurückgelegt werden. "Ein Dauergebrauchsschuh ist ein Flipflop aber sicher nicht", sagt Dirisamer. Denn den Füßen fehlt in den Schuhen der Halt, ein stützendes Fußbett haben herkömmliche Flipflops nicht.

Schmerzende Füße

Wer die Schuhe im Urlaub zum Besichtigen den ganzen Tag trägt, riskiert daher Überlastungen. Viele klagen dann über schmerzende Fußsohlen am Ende des Tages. Auch Krämpfe in der Fuß- oder Zehenmuskulatur können auftreten, weil die Muskulatur ermüdet. Dirisamer empfiehlt dann, das Fußgewölbe zu massieren.

Ein weiteres Problem ist die potenzielle Verletzungsgefahr: So ist etwa Autofahren mit den Floppen gefährlich, wie eine Studie 2016 gezeigt hat, denn Autofahrer rutschen mit Flipflops öfter ab oder verfehlen das Bremspedal. Aber auch wer zu Fuß unterwegs ist, rutscht öfter seitlich ab oder überknöchelt, so Dirisamer. Ebenso unangenehm: Bei langen Märschen reiben sich viele zwischen den Zehen auf. Richtig problematisch findet der Orthopäde Flipflops aber bei Menschen mit Fußfehlstellungen, etwa bei Platt- oder Senkspreizfüßen, weil kein Fußbett vorhanden ist.

Gibt es gesunde Schuhe?

Die Wahl des richtigen Schuhs will also besonders für den Sommerurlaub gut überlegt sein: Ballerinas halten zwar besser am Fuß als die Floppen, haben aber ebenfalls kein Fußbett. "Da geht man auf einer dünnen Ledersohle und hat keine Stütze", sagt Dirisamer. Und bei High Heels ruht das Körpergewicht fast ausschließlich auf dem Mittelfußknochen, außerdem kann es zu Verkürzungen der Wadenmuskulatur kommen. "Aber auch hier macht es die Dosis aus", sagt Dirisamer. Nachsatz: "Zumindest solange der Fuß gesund ist."

Wer auf Nummer sicher gehen will, wählt für den Besichtigungstag im Urlaub einen "leichten Komfortschuh mit gutem Fußbett und gegebenenfalls mit orthopädischer Maßeinlage", empfiehlt Dirisamer. Wer auf das Ffffzzz-ffffzzz-Geräusch nicht verzichten will: Auch Flipflops gibt es mittlerweile in dieser Variante.

Das Problem: Auf das richtige Schuhwerk achten eher nur jene, die bereits ein gesundheitliches Problem mit ihren Füßen haben. Das weiß Dirisamer aus Erfahrung: "Wenn jemand beschwerdefrei ist, achtet er darauf meistens gar nicht." (Franziska Zoidl, 6.7.2019)