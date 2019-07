Video: Wie schlägt sich der Pflanzen-Burger im Vergleich mit dem Fleisch-Burger? DER STANDARD

Es sieht aus wie Fleisch. Es brutzelt wie Fleisch und es soll wie Fleisch schmecken. Aber es ist kein Fleisch. Und auch kein Sojaschnitzel oder Tofu-Laberl. Firmen wie Impossible Foods und Beyond Meat arbeiten daran, Fleisch aus Pflanzen und Pflanzenproteinen exakt nachzubauen. Es geht um die perfekte Illusion. Bis hin zum blutenden Fakepattie. Damit will man nicht nur Vegetarier und Veganer, sondern vor allem Fleischesser überzeugen. Das Ziel: Eine gesündere Ernährung und das Ende der industriellen Fleischproduktion. Denn für das Klima sind die Milliarden Tiere, die wir jedes Jahr essen, eine Katastrophe. Eine Idee, die aufgeht: Beyond Meat hat es nach erfolgreichem Börsengang jetzt sogar in die heimischen Supermärkte geschafft. Ein perfekter Zeitpunkt für uns, um den Beyond-Burger zu verkosten und ihn gegen einen Burger aus echtem Fleisch antreten zu lassen. (red, 3.7.2019)

Der Beyond Burger ist in Österreich bei Metro erhältlich. Preis: 24 Euro pro Kilogramm. Alle Zutaten für den Test wurden von der Redaktion gekauft.