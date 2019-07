Russian Doll

Der Blick in den Spiegel kann manchmal verstören. Im Falle Nadias ist das nachvollziehbar. An ihrem 36. Geburtstag stirbt sie bei der eigenen Geburtstagsparty und steht danach wieder vor dem Spiegel in der Damentoilette, um das Ganze wieder und wieder durch zuspielen. Amy Poehler und Hauptdar stellerin Natasha Lyonne haben diese fette Allegorie auf das Leben ausgeheckt, in dem es auch gern immer in denselben Napf geht. Und täglich grüßt das Murmeltier ist ein Dreck dagegen. Eine zweite Staffel kommt.