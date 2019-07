"Age of Mythology" wurde von Microsoft nicht vergessen.

Foto: Microsoft

Microsoft hat Age of Mythology nicht vergessen. Das Echtzeitstrategiespiel soll eventuell einen Nachfolger erhalten, nachdem die Entwicklung der Definitive Editions und Age of Empires 4 abgeschlossen wird. Dies verriet Creative Director Adam Isgreen gegenüber Eurogamer.

KHorbust

News zu "Age of Empires 4" noch heuer

Age of Empires 2: Definitive Edition erscheint im Herbst 2019. Für Age of Empires 4 und die Definitive-Edition von Age of Empires 3 gibt es bislang keine Infos zum Release. Zu Age of Empires 4 soll es heuer noch News geben, entwickelt wird das Game von Relic Entertainment. (red, 26.6.2019)