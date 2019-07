Roboter sind das Symbol für die Zukunft. Sie werden uns Arbeit abnehmen und unser Leben sicherer und bequemer machen, heißt es zumindest. Gleichzeitig fürchten sich viele Menschen vor immer intelligenter werdenden Maschinen. Wie lässt sich dieser Zwiespalt erklären und was passiert mit uns, wenn Roboter eines Tages tatsächlich menschlich werden? Darüber spricht Zsolt Wilhelm mit Martina Mara, Roboterpsychologin und Professorin am Linz Institute of Technology in der neuen Folge des Podcasts "Edition Zukunft".

Bis Roboter wie Androidin Dolores in der TV-Serie Westworld ein Bewusstsein erlangen, werden noch viele Filme über die Leinwand flimmern. Bis dahin sollten wir uns die Frage stellen, wie wir mit Maschinen leben wollen. Foto: HBO

