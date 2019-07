Screenshot: tvthek.orf.at

Das Thema Klimaschutz ist präsent wie nie. Dass in den letzten Jahren gefühlt jeder zweite Monat einen Wärmerekord aufstellt, scheint dem einen oder anderen Politiker die Augen zu öffnen.

Im Report des ORF zeigte sich, wie weit die Positionen der Parteien in Sachen Klimapolitik auseinandergehen. Da beschleicht einen als Bürger das Gefühl, dass es mit der Umsetzung konkreter Maßnahmen schwierig werden könnte. Unter der aktuellen Regierung wird dazu aber vermutlich ohnehin nichts mehr beschlossen.

Sebastian Kurz, auch er Report-Gast, tourt derweil durch Österreich, um "alten Damen die Fußnägel zu lackieren". Dieses schöne Bild kommt von Christian Nusser, Chefredakteur der Gratiszeitung Heute.Tatsächlich ist der ÖVP-Chef auf Wahlkampftour, obwohl er darauf besteht, dass es sich bloß um Vorwahlkampf handelt. Dabei wird er auch mit kritischen Stimmen aus der eigenen Partei konfrontiert. Parteikollege Laurenz Pöttinger etwa kritisiert Abschiebungen von Asylwerbern in Lehre.

Sebastian Kurz im Interview mit Susanne Schnabl ORF

Kritische Fragen von Moderatorin Susanne Schnabl schob Kurz im Interview als Verdrehungen beiseite und bemühte sich zu erklären, warum es nicht an der ÖVP, sondern an einem schwammigen Parteienförderungsgesetz liege, dass Spenden im Wahlkampf nicht öffentlich gemacht wurden. Die ÖVP-Spender kämen "mitten aus der Gesellschaft", sagte deren Generalsekretär Karl Nehammer in einer Einspielung. Denkt man dabei an Porr-Aktionär Klaus Ortner, fühlt man sich plötzlich ganz weit an deren unterem Rand.

