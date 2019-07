Merkel will den Prozess "vernünftig organisieren", und zwar "wie bei der Kohle"

Bis Herbst soll feststehen, ob Glyphosat in Deutschland weiter eingesetzt werden darf. Foto: Reuters

Berlin – Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel hat angekündigt, dass die deutsche Regierung bis spätestens September über einen Glyphosat-Verzicht entscheiden wird. Die Regierung habe bereits beschlossen und im Koalitionsvertrag festgelegt, dass man eine Strategie zum schnellen Ausstieg wolle, sagte Merkel am Mittwoch im deutschen Bundestag. Mit Blick auf die Bauern betonte sie aber: "Man muss einen solchen Prozess vernünftig organisieren, wie bei der Kohle."

Sie habe am Mittwoch mit Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) und Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) über den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln gesprochen. "Ich bin sehr dicht daran. Ich glaube, dass wir spätestens im September Ihnen eine Lösung präsentieren werden", fügte sie mit Blick auf die noch bestehenden Differenzen zwischen den beiden Ministerinnen hinzu. In Europa ist der Einsatz von Glyphosat noch bis 2022 zugelassen. Das Landwirtschaftsministerium hat aber an die Bauern appelliert, die Verwendung schon vorher einzuschränken.

Umweltgruppen dringen auf ein schnelles Verbot für den Einsatz von Glyphosat. Bayer hat die Umwelt- und Gesundheitsschädlichkeit des Unkrautvernichters ihres Tochterunternehmens Monsanto zurückgewiesen. In den USA gibt es inzwischen etwa 13.400 Kläger wegen Glyphosat. (Reuters, 26.6.2019)