Wien – Der "Wohnrechtskonvent", den das Forum Wohn.Bau.Politik im Mai gestartet hat (DER STANDARD berichtete), ist ab sofort in einer öffentlichen Konsultation. Das bedeutet, dass sich nun jeder Interessierte über die eigens angelegte Website einloggen und mitdiskutieren kann.

In der ersten nicht-öffentlichen Phase von Anfang Mai bis 8. Juni wurden rund 300 Beiträge von 39 Expertinnen und Experten verfasst. Das Team um Forums-Obfrau Barbara Ruhsmann und Konvent-Initiator Jörg Wippel sowie Forums-Ehrenpräsident Franz Fischler und Andreas Kovar, Managin Partner bei Kovar & Partners, hat die Beiträge in den vergangenen Tagen gesichtet, sortiert und für eine erste Analyse zu zehn "Handlungsfeldern" verdichtet – von "Anforderungen an ein künftiges Wohnrecht" über "Klimaschutz und Smart Living" bis hin zu "Finanzierung" sowie "Innovation und Forschung".

Bis 8. September kann mitdiskutiert werden. Am 9. Juli diskutieren Politiker dazu im AzW. (mapu, 26.6.2019)