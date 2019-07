Jody Flynn (Julianne Moore) hält sich als alleinerziehende Mutter gerade über Wasser: "Being Flynn" von Paul Weitz um 22.25 Uhr auf 3sat. Foto: ZDF/ David Lee

19.40 REPORTAGE

Re: Plastikmüll statt Mode Altkleidersammler stöhnen unter der Flut von Billigkleidern, die immer weniger verwertbar sind. Eine junge Textiltechnikstudentin sucht nach Alternativen. Bis 20.15, Arte

20.15 REPORT

Dokeins: Der Ernst des Lebens – Was Volksschulkinder wirklich brauchen In der zweiten Folge beschäftigt sich Lisa Gadenstätter mit sechs- bis zehnjährigen Kindern. Worauf kommt es bei der Volksschule an?

Bis 21.10, ORF 1

20.15 MAGAZIN

Im Brennpunkt: Die Staatsaffäre – Wie Ibiza Österreich verändert hat Mit Expertisen und Analysen von PR-Berater Heimo Lepuschitz, Politikberater Lothar Lockl, Eva Maltschnig von Sektion 8, ORF-Journalist Tobias Pötzelsberger, Politikwissenschafterin Katrin Praprotnik von der Donau-Universität Krems, Journalistin Anneliese Rohrer und PR-Experte Wolfgang Rosam. Bis 21.20, ORF 3

20.15 MAGAZIN

PM Wissen Themen: Wie sicher sind moderne Tunnel? / Wie orientieren sich Wurzeln? / Was ist der Jetstream? / Wie retten Wattwürmer Leben? Bis 21.15, Servus TV

21.05 REPORTAGE

Am Schauplatz: Meine fremden Kinder In Österreich sind etwa 14.000 Kinder fremduntergebracht – meist deshalb, weil ihre leiblichen Eltern sie vernachlässigt, geschlagen, missbraucht oder Drogen genommen haben. Bis 22.00, ORF 2

21.20 DISKUSSION

Politik live: Parlaments-Kehraus – Was bringt das freie Spiel der Kräfte? Bei Ingrid Thurnher diskutieren Verfassungssprecher Wolfgang Gerstl (ÖVP), Gabriele Heinisch-Hosek (SPÖ), Dagmar Belakowitsch (FPÖ), Gerald Loacker (Neos) und Peter Pilz (Liste Jetzt). Bis 22.15, ORF 3

22.15 DISKUSSION

Talk im Hangar-7: Gemeinde lehnt Muslime ab – ist das Rassismus? Gäste bei Michael Fleischhacker: die Schriftstellerin Marlene Streeruwitz, der SPÖ-Politiker Omar Al-Rawi, der ehemalige FPÖ-Ideologe Andreas Mölzer und der Publizist Philipp Gut. Bis 23.25, Servus TV

22.15 SHOW

Lass dich überwachen – Die Prism Is A Dancer Show Jan "Krawallschachtel" Böhmermann scannt Social-Media-Aktivitäten von Zuschauern und fördert Peinlichkeiten zutage. Zündend. Bis 0.00, ZDF neo

22.30 MAGAZIN

Eco Themen: Wertvolles Wasser: Wem gehört Österreichs flüssiger Schatz? / Gesperrtes Vermögen: Privatstiftungen werden für reiche Familien zum Problem. / Klimaneutral leben: ausprobieren, was in Paris beschlossen wurde. Bis 23.05, ORF 2

23.05 TALK

Stöckl Mit Christoph Strasser, Extremradfahrer, Alina Zellhofer, ORF-Sportmoderatorin, Joesi Prokopetz, Kabarettist, und Conrad Amber, Naturfotograf und Baumexperte. Bis 0.05, ORF 2