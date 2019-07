Angestellter. Lebt in den Hohen Tauern und arbeitet in Wien.

"Der US-Präsident scheitert an Konflikten, die es ohne ihn nicht gäbe", heißt es in der "Zeit" über Donald Trump. Dem ist wohl nichts hinzuzufügen. Das Schlimme am Phänomen Trump ist, dass er im Alleingang die politische Weltordnung und das Welthandelssystem mutwillig zerstört. So wie es aussieht, wird es nach seiner Präsidentschaft nur Verlierer geben. Trump ist angetreten, um "America great again" zu machen. Seinem naiven Weltbild nach bedarf es dafür saftiger Einfuhrzölle für Waren aus China. Gedacht, getwittert, getan. Natürlich haben die Chinesen nach einer langen Schrecksekunde mit Gegenmaßnahmen reagiert.

Nach der Trump'schen Logik müssten amerikanische Firmen nun ihre Produktion von China in die USA (zurück-)verlagern. Tun sie aber nicht. Zwar haben bis zu 40 Prozent ausländischer Unternehmen ihre Fabriken in China stillgelegt, doch haben wurde die Produktion stattdessen in andere (südost-)asiatische Länder verlegt. Das bringt der amerikanischen Wirtschaft herzlich wenig. Der geopolitische Nebeneffekt ist eine (noch vorsichtige) Annäherung zwischen China und Russland. Das wird die Position der USA zusätzlich schwächen. Am Ende werden die USA als der größte unter vielen Verlierern dastehen. Hinter allem ist beim besten Willen keine Strategie zu erkennen, auch nicht zum Vorteil der USA. Aber was kann man sich schon anderes erwarten von einem Möchtegern-Alphatier, das auf den jüngsten Missbrauchsvorwurf damit antwortet, dass das Opfer nicht "sein Typ" für eine Vergewaltigung sei (Markus A. Gaßner, 27.6.2019)