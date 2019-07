Andreas Patton: "Man könnte genauso gut einen Löffel zu diesem Zweck verwenden, aber nein, die Italiener designen so ein Ding." Foto: Nathan Murrell

"Also was ich da als mein 'bestes Stück' auserkoren habe, ist etwas total Kindisches, das mir ein Freund vor drei Jahren aus Italien mitgebracht hat. Wahrscheinlich freu ich mich so an dem Ding, weil ich selbst noch immer so ein unglaublicher Kindskopf bin. Es handelt sich um einen Kaffeeportionierer.

Man füllt den Kaffee oben in eine Art Halbkugel ein, dreht an einem weißen Hebel, und dann plumpst unten die richtige Menge Kaffee raus. Also das ist doch absurd. Ich meine, man könnte genauso gut einen Löffel zu diesem Zweck verwenden, aber nein, die Italiener designen so ein Ding. Das würde doch einem Deutschen nie einfallen, oder?

Ich verwende zum Kaffeekochen eine dieser weitverbreiteten typischen Bialetti-Maschinen, die ich auf den Gasherd stelle. Viel wichtiger ist aber der Kaffeeportionierer, mit dem habe ich jeden Morgen meine Freude." (Michael Hausenblas, RONDO, 26.7.2019)