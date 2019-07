Das Farbpulver wartet darauf, beim Holi-Festival of Colours in Indien in die Luft geschmissen zu werden. Foto: APA/AFP/DIBYANGSHU SARKAR

Die Frage nach der Lieblingsfarbe stellt sich besonders häufig in der Kindheit. Ob in Freundschaftsbüchern, bei der Wahl der Kleidung oder im Gespräch mit Freunden – vor allem in dieser Zeit hat man darauf schnell eine Antwort parat. Und obwohl das Spektrum an Farben groß ist, wird meist eine der Grundfarben genannt.

Blau, blau, blau sind alle meine Kleider ...

So sehen das auch viele Österreicher, denn laut einer aktuellen Umfrage des Linzer Meinungsforschungsinstituts Spectra ist die Lieblingsfarbe der Befragten Blau.

Was ist Ihre Lieblingsfarbe?

Und hat sich das im Laufe des Lebens verändert? Mögen Sie lieber knallige Farben oder pastellige Töne, helle oder dunkle? Welche Farbe dominiert in Ihrem Kleiderschrank? Und welche Rolle spielen Farben überhaupt in Ihrem Leben? (mawa, 2.7.2019)